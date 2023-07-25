Далеко не все современные проекты коттеджей можно воплотить на любом участке. Как бы там ни было, встречается достаточно много участков с проблемными грунтами, а также, ландшафтом. Однако, и для них можно разработать подходящий проект дома, который обеспечит надежность конструкции и удобство для семьи, в ней живущей, какими бы не были природные условия площади, отданной под застройку.

Ландшафтное проектирование от нашей компании, в первую очередь - создание комфортной и гармоничной атмосферы вашего участка, с учётом ваших предпочтений, в рамках оговоренного бюджета, не сильно изменяя естественные особенности участка.



Первое, на что следует обратить внимание семьям, столкнувшимся с подобной проблемой, так это на проектирование домов из дерева со свайным фундаментом. Проектирование частных домов можно реализовывать даже на пучинистых грунтах — фундамент обеспечивает очень хороший уровень надежности, как для такого дома. Более того, он не будет проседать. Кроме свайного фундамента, вы можете также использовать мелкозаглубленную монолитную плиту — она подходит для строительства на практически всех слабых грунтах. В остальном же вам придется исходить из климатических особенностей вашей области, а также водного насыщения грунтов, что даст возможность в дальнейшем избежать серьезных проблем с домом.



Возможные проекты домов на участках со сложным ландшафтом. В целом же такие проекты домов мало чем отличаются от классических проектов. Проблем в основном две — это наличие на участке ценных пород дерева (в данном случае решать вопрос нужно не с проектной документацией, а с органами охраны природы. Второй же случай — это неровности самой местности. Первое, что вам необходимо будет сделать — это пригласить специалиста, который будет способен все это измерить для последующего внесения поправок в вашу документацию.



Очень часто наибольшие проблемы возникают у семей, которым достался участок на холме. Неровность в данном случае будет достаточно ощутима, а потому скрыть ее только за счет перепланировки фундамента скорее всего не получится. Для таких случаев необходимо разрабатывать цокольный этаж, который такие проблемы решает гораздо лучше. Впрочем, существуют проекты домов, рассчитанные на склоны. Однако, вам нужно будет учитывать персональный угол наклона и в большинстве случаев документацию все-таки придется дорабатывать. Но в любом случае это проще, чем создавать проект с нуля.



В том же случае, когда вам нравятся проекты коттеджей, но у них нет цокольного этажа, нужно попросить инженеров посчитать и добавить этот этаж в проект, в таком случае вся проблема решится наилучшим для такой ситуации образом. Затем специалисты нашей фирмы подготовят эскизный вариант оптимизации пространства участка, дорожки, сад, функциональные зоны, регулярные цветочные композиции, цветочные группы. Последняя стадия работа ландшафтного проектирования — наполнение коммуникациями, материалами и цветами.

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